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Isparta'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Cesedi yol kenarına bırakan zanlılar, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan K. (46) ve Feryaz Y. (37), daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ferhat T.(38) ile buluştu.

Çıkan tartışmada Ferhat T., silahını çekerek Hasan K.’ya doğrulttu. Hasan K.’nın arkadaşı Feryaz Y. de kendi silahını çıkararak Ferhat T.’ye yöneltti. Yaşanan boğuşma esnasında Feryaz Y.’nin elindeki silahın patlamasıyla Ferhat T. başından yaralandı.

CESEDİ BIRAKIP KAÇTILAR

Olay sonrasında Ferhat T.’nin öldüğünü anlayan Hasan K. ile Feryaz Y., cesedi Özgüney yolunda boş bir alana bırakıp silahı da başka bir alana atarak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden 2 şahıs, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

Alınan ifadelerin ardından Hasan K.'nın ikameti önünde park halindeki kamyonetinde inceleme yapan ekipler, ön sağ koltuk ve alt kısmında kan, aracın üst tavan kısmında ise bir adet mermi girişi olduğunu tespit etti.

Ferhat T.’nin cesedi de saat 21.00 sıralarında Kızılca Mahallesi ve Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda yol kenarındaki çalılık alanda bulundu.

Olayda kullanılan silahların bulunması için çalışmalar devam ederken, Hasan K. ve Feryaz Y. gözaltına alındı.

İHA