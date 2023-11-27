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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ikinci galası Çorum Valiliği tarafından şehit öğretmenin memleketi olan Çorum’da yapıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmin galasına şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve filmin senaristi Uğur Kılıç da katıldı.

Duygusal anların yaşandığı galada filmi izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Filmi izlerken çok duygulandıklarını dile getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Allah o günlere tekrar bizleri geri götürmesin. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen ve daha niceleri 300’ün üzerindeki öğretmenimiz şu anda görevinin başında olan öğretmenlere ışık tutuyor. Şehit öğretmenlerimizin hayatı filmden öncede biliniyordu anca filmde daha da bilinir hale gelecek. Öğretmenlerimizi kutluyoruz. Onların görevlerinin ne kutsal ve değerli olduğunu bir kez daha gömüş olduk. Hepsine müteşekkiriz” dedi.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ise, filmin hazırlanmasında katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, “Öncelikle şehit olan öğretmenlerimizi tekrar şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yattıkları yerler nur olsun. Hepimizi orada buluştursun. Öğretmenlerimiz ve öğretmen olacak evlatlarımızın bu filmi bir kere değil defalarca izleyerek burada verilen mesajın ne olduğunu ne anlatılmak istediğini öğrencilerimize anlatmalılar. Bu ülkemizin geleceği için birlikte hareket etmemiz, birlikte olmamıza vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 23 Kasım’daki ilk gösterimin ardından ikinci gösterimi Vali Dağlı’nın riyasetinde Çorum’da şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın memleketinde yapmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Senarist Uğur Kılıç, Aybüke bu topraklardan çıkmış bir kardeşimiz. Bütün Çorum halkının bu filme ilgi göstereceğinden eminiz. İnşallah gişede Çorum ilk sırada yer alan illerden birisi olacak. Aybüke öğretmenimizin şahsında daha 22-23 yaşında bayrağın dalgalandığı heryer vatanımızdır diyerek ülkenin en doğusunda bir şehrine giden öğretmenimizin şahsında 200 şehit öğretmenimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Şehit öğretmenimizin, öğretmenlerimizin çocuklarımıza dokunduğu anda neler gerçekleştirileceğini gösteren güzel bir film olmuş. Bu anlamda şehit Aybüke öğretmenimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu. (İHA)