Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle İlçe Yöneticileri Hanim Ergül, Fatma Aksel ve Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ege Özceylan ile birlikte emektar çiftçileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

CHP'DEN EMEKTAR ÇİFTÇİLERE ZİYARET

Sahada üreticileri dinleyen Resul Yiğitoğlu, çiftçinin emeğinin değersizleştirilmesine karşı olduklarını belirterek, aracıdan ziyade çiftçinin kazanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Tarlada 5 liraya mal edilen ürünün market raflarında 30 liraya satılmasının hem üreticinin hem de vatandaşın vicdanını yaraladığını ifade eden Yiğitoğlu, üretici ile tüketici arasında adil bir dengenin kurulması gerektiğini vurguladı.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Tarımın ve gıdanın önemine dikkati çeken Yiğitoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yiğitoğlu, “Alın teriyle üreten, toprağa emek veren tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor; bereketli ve kazançlı bir sezon diliyoruz” ifadesini kullandı.