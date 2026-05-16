Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek, partisinin saha çalışmaları kapsamında Çorum’a gelerek basın toplantısı düzenledi.

15 Temmuz darbesi sonrası 34’e yakın askeri hastanenin kapanarak Sağlık Bakanlığı'na geçtiğini belirten Atilla Kezek, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini belirterek;

"Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi olayı. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sonrasında 34'e yakın 34 yanlış hatırlamıyorsam asker hastanesi ve bu GATA Eğitim ve Araştırma Hastaneleri hepsi birden kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'na geçti. Birçok doktor, askeri doktor bu tercih kullanma durumunda kalınca bu değişiklikte bir kısmı kendileri de formayı çıkartıp, Sağlık Bakanlığı personeli oldular. Kimileri bu geçişten rahatsız oldu. Ne askeri doktor olarak kalmak istedi, ne Sağlık Bakanlığı'na geçmek, özel muayenehane neye geçti. Falan böyle bir dağılma oldu. Aslında bizim baktığımız zaman GATA ve asker hastanelerimiz ağırlıklı olarak GATA eğitim araştırma hastaneleri dünya çapında yani saygın hastanelerdi. Süratle bu sistemi yerine getirmek durumundayız. Bunun yanında askeri sağlık sistemi yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı da değil. Biliyorsunuz kriz anında devletin müdahale gücü, vatandaşın can güvenliğini, ülkenin dayanıklılığını artıran bir kamu kapasitesi aslında, İktidara geldiğimizde bizim programımız içerisinde, hükümet programı içerisindeki en önemli konulardan biri bu. Savaşta, terörle mücadelede, sınır ötesi görevlerde afetlerde ihtiyaç ihtiyaç duyulan uzman, asgari sağlık kapasitesi için Çalışmalarımızı yapacağız ve uygun bir şekilde askeri sağlık sistemi yeniden kurulacak." dedi

15 Temmuzla birlikte kapatılan askeri okulların da yeniden açılması gerektiğini savunan Kezek; "15 Temmuz'dan sonra askeri liseler ve Harp Okulları kapatıldı. O zamanki öğrenciler tasfiye edildi ve yeniden açıldı ancak Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri okullar ta 1850'lerden geliyor. 170 yıllık gelenek var. Subay yetiştiren okullar. Subay öyle alınacak bir şey değildir, yetiştirilebilir bir askerdir. O okullar 170 sene Dünya Savaşları'nda dahil kapanmadı. Maalesef bir 15 Temmuz olayıyla kapandı. Arkasından da bir Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. O Milli Savunma Üniversitesi'nin başında bir sivil dekan ve altında sivil rektör, altında sivil dekanlardan oluşan bir üniversite teşkilatının altına harp okulları, astsubay meslek kursları ve daha önce Silahlı Kuvvetleri akademiler adı altında eğitim yaptırdığı harp akademileri konumunda altındaki kurmay subayı yetiştiren akademiler. Bunların hepsi toplanıp o Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlandı. Tabii bunlar askeri eğitim sistemindeki sıkıntıları, sistemin getireceği sıkıntıları yıllar gösterecektir." ifadelerini kullandı