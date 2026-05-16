Çorum 'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nda 4 gün sürecek 46 kilometrelik yürüyüş etkinliği başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden 50 yürüyüşçü, Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi'nde toplandı.

Yürüyüşe Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

İlkbaharın renkleriyle süslenen Budaközü Vadisi'ni yürüyerek geçen katılımcılar, güzergahtaki doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Hoşur Şelalesi'nde mola veren katılımcılar, dinlendikten sonra yürüyüşünü sürdürdü. 4 gün sürecek etkinlikte katılımcılar 3 gece kamp yapacak.

Etkinlik, katılımcıların toplam 46 kilometrelik güzergahı yürüdükten sonra 19 Mayıs Salı günü Kalehisar Kalesi'nde gün doğumunu izlemesiyle sona erecek.