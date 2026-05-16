Çorum’da faaliyet gösteren Turkcell Global Bilgi Pazarlama A.Ş. firmasının personel ihtiyacını karşılamak için Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ‘Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi’ mesleki alım mülakatlarına iş arayan gençler yoğun ilgi gösterdi.

Eş zamanlı olarak yürütülen görüşmelerde Turkcell Global Bilgi işveren temsilcileri, çok sayıda aday ile yüz yüze mülakat gerçekleştirme imkânı buldu.

Gün sonunda bir değerlendirmede bulunan şirket yetkilileri, organizasyonun son derece verimli geçtiğini vurgulayarak; iş görüşmesini düzenleyen Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler, ayrıca görüşmeye gelen adayların niteliklerinden ve Çorum’daki potansiyelden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.