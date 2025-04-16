Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Aşdağul Belediyesi’nin proje ve çalışmaları hakkında Başkan Muhittin Böcek’e bilgi verilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Çorum’la ilgili çalışmaların ve gündemin de değerlendirildiği ziyaret sırasında Başkan Böcek’e Aşdağul Belediyesi’nin bir hediyesi takdim edildi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Başkan Muhittin Böcek ile verimli bir görüşme yaptıklarını bildirerek, yakın ve sıcak ilgisi, misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini iletti. Başkan Muhittin Böcek ise Solmaz, Tahtasız ve Öncül’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.