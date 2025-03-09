CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadın Varsa Yaşam Var" programına katıldı.

Özel burada katılımcılara seslendi.

Kadınların sorunları üzerinden bir konuşma yapan Özel, yarısının erkek olmasına inandıklarını söyleyen Özel, 2019'a göre yüzde 450 artışla 35 kadın belediye başkanını seçtiklerini anımsattı.

"CHP TESETTÜRLÜLERİN DE PARTİSİDİR"

CHP'nin tüm kesimleri kucakladığını da belirten Özel, partisinin hem dindarların hem sekülerlerin partisi olduğunu söyledi.

Özel şöyle konuştu:

Biraz önce çok güçlü kadınlar burada konuştular. Her birinin hikayesi çok kıymetli. Ama her birinin hikayesine bir taraftan CHP’li belediyenin, onun bir projesinin, eşitliğe inanmış bir belediye başkanının dokunuyor olması da çok kıymetli.



Bu parti, sekülerlerin de, dindarların da, başı açık olanın da, tesettürlülerin de, güvencesizin de, yoksulun da bütün kadınların partisidir.