AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, proje okulları üzerinden yürütülen iddialara karşı açıklamalarda bulundu.

Ahlatcı, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in ve sivil toplum kuruluşlarının beyanlarının, proje okullarıyla ilgili iddialarını kamuoyuna taşıdığını ve eğitim camiası ile öğrencileri siyasi çatılmaların malzemesi haline getirmeye çalıştığını belirterek, “En tehlikeli olanı da siyasi ideolojilerin liselerde harlanmaya çalışıldığını ibretle izliyoruz. CHP tehlikeli sularda yüzmeye devam etmektedir” dedi.

“Proje okullarıyla ilgili algı operasyonlarına son verilmeli” diyen Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kirli siyasetinizi liselerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize sıçratmayın. Türkiye’de hiçbir öğretmen muhalif olduğu için görevinden alınmamış, hiçbir eğitimcimiz siyasi görüşü nedeniyle dışlanmamıştır. Millî Eğitim Bakanlığımız, proje okulları ile ilgili atama ve görevlendirmeleri tamamen mevzuata, hizmet süresine ve ihtiyaç esasına dayalı olarak gerçekleştirmiştir. Madem bu öğretmenler muhalif olduğu için görevlerinden alındı iddiaları karşısında, size şu soruyu sormak gerekir. Peki siz muhalif olduklarını iddia ettiğiniz bu öğretmenlerin yıllardır o okullarda nasıl görevlendirildiğini hangi açıklamayla izah ediyorsunuz?

Son günlerde hem ilimiz Çorum’da hem de ülke genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın yetkisi dâhilinde gerçekleştirdiği proje okulları öğretmen atamalarıyla ilgili bazı spekülatif iddialarla kamuoyunu yanıltmakta, eğitim camiasında kafa karışıklığına sebep olunmaya çalışılmaktadır.

Bu sebeple, sürece dair gerçekleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak ve eğitimcilerimizi haksız yere zan altında bırakan bu algı operasyonlarına karşı hakikati ortaya koymak zorunlu hale gelmiştir. Proje okullarındaki görevler mevzuatla belirlenmiş, süreli görevlendirme esasına dayanmaktadır.

Bu okullara atanan her öğretmen, görevinin süreli olduğunu ve sona erebileceğini bilerek görev almıştır. Görev süresi dolan öğretmenler, yine kendi alanlarında eğitim kurumlarına görevlendirilmektedir. Süreci suni biçimde siyasileştirmek, eğitim camiamızın huzurunu bozmakta, öğretmenlerimizin emeğini itibarsızlaştırmaktadır. “Muhalif olduğu için tasfiye edildi” gibi söylemler, hem geçmişte o kişilerin göreve nasıl getirildiği sorusunu hem de mevcut objektif kriterleri görmezden gelmektedir. Biz AK Parti olarak, eğitimin ideolojilerle değil, bilim, liyakat ve hakkaniyetle şekillenmesini savunuyoruz. Her bir öğretmenimizin emeği, bizler için kıymetlidir. Kimsenin haksızlığa uğramasına müsaade etmeden, milletimizin evlatlarına en iyi eğitimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ahlatcı, konuyla ilgili velilerden kendisine destek telefonları geldiğini ifade ederek, “80 öncesinin karanlık dönemini yaşamış bir şehir olarak, ailelerimiz çocuklarının sokaklara çağrılmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Bu süreçte yüzlerce ailemizden teşekkür telefonu aldık. Velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)