Türkiye Liseler Arası "Kitaplar Dile Geldi" Edebi Metin Okuma Yarışması’nda elde ettiği Türkiye birinciliğiyle ilimizi gururlandıran Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mustafa Aslan,İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencinin yarışmaya hazırlanma sürecinde büyük emek ve özveri gösteren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kerim Çırakoğlu ile okul yönetimi de başarılarından dolayı kutlandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, elde edilen Türkiye birinciliğinin diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını belirterek Mustafa Aslan'a eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.