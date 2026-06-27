Çorum'da Melikgazi Bahar Caddesi'nin sonunda bulunan bağ evlerinin çevresi kaçak hafriyat döküm alanına döndü.

Kamyonların gelişigüzel döktüğü inşaat atıkları hem çevreyi kirletti hem de vatandaşlarla sürücüler arasında gerginliğe neden oldu.

Çorum'da hafriyat kamyonlarının kaçak döküm yaptığı iddiası bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Melikgazi Bahar Caddesi'nin sonunda, bağ evlerinin bulunduğu ve aynı zamanda köylere ulaşımı sağlayan yol güzergâhında bulunan boş alan, hafriyat kamyonlarının kontrolsüz şekilde döktüğü inşaat molozları, beton parçaları ve çeşitli yapı atıklarıyla adeta çöplüğe döndü.

Bölge sakinleri, özellikle son dönemde çok sayıda hafriyat kamyonunun gece ve gündüz saatlerinde alana gelerek inşaatlardan çıkan beton, taş, tuğla ve molozları boşaltıp hızla bölgeden ayrıldığını öne sürdü.

Gün geçtikçe büyüyen moloz yığınları nedeniyle hem kötü görüntü oluştuğunu hem de çevrenin yaşanmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin bir an önce bölgedeki hafriyat ve moloz yığınlarını temizlemesini isterken, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının da tespit edilerek haklarında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.

Bölge halkı, "Burası gelişigüzel moloz dökülecek bir alan değil. Her geçen gün daha fazla hafriyat getiriliyor. Doğa kirleniyor, çevre yaşanmaz hale geliyor. Yetkililerin bu duruma artık dur demesini istiyoruz." diyerek çağrıda bulundu.