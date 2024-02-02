CHP Çorum İl Teşkilatı yerel seçimlere yönelik çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

CHP Parti Meclisi’nin 26 Ocak tarihindeki toplantısıyla Çorum Belediye Başkan Adayı olarak Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun isminin açıklandığı CHP Çorum Örgütü’nde bir yandan İlçe Belediye Başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, bir yandan da seçime yönelik hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın çağrısı ile önceki dönem il başkanlarının katılımıyla yerel yönetimler seçimleri öncesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik çalışma ve izlenecek stratejilerin ele alındığı toplantıya önceki dönem il başkanlarından Şengül Genç, Cengiz Atlas, Veli Yalçınkaya, Yıldız Bek, Gürsel Yıldırım, Hasan Suvacı, Hasan Eray Tüfekçi ve Ümit Er katıldı.