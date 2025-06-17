CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Kırıkkale-Delice-Çorum Demiryolu ve YHT Projesi’nin CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın tüm engellemelerine rağmen temelinin atıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a sosyal medya hesabından cevap veren Tuncay Yılmaz, Aşgın'ın sözlerini ‘siyasi şov’ olarak nitelendirdi.

Siyasi şov yaparak trenin gitmeyeceğini belirten Yılmaz, “Engellediler ama temel attık’ diyerek halkın kandırılamayacağını belirterek, vatandaşın temel değil, gerçek ray görmek istediğini ifade etti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üstelik o temel dediğiniz yerin altı boş, üstü propaganda dolu. Yıllardır ‘hızlı tren geliyor’ yalanıyla oyalanan Çorum halkına şimdi de suç atarak mı hizmet ediyorsunuz.?

Mehmet Tahtasız’ın yaptığı şey engellemek değil: Bu halkın parasını, hakkını ve geleceğini takip etmek ve sözünüzü tutup tutmadığınızı sorgulamaktır. Eğer gerçekten temel attıysanız: Proje dosyası nerede? Yüklenici firma kim? Hangi bütçeyle, hangi ihale modeliyle yapılıyor? Neden hâlâ T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi sitesinde Çorum hızlı treniyle ilgili net bilgi yok?

2016’da Salim Uslu, ‘Etüt tamamlandı, 9.7 milyon TL ödenek ayrıldı’ diyordu. Peki o tarihten bugüne kadar nereye ne yapıldı? O para nerede? Çorum halkının zekâsıyla alay etmeyin. Bu şehir artık lafa değil, raya bakıyor. Siyasî göz boyamaya değil, bitmiş projeye doyurulmak istiyor. Ve evet... Siz Çorum halkına yalan söylemekten utanmadınız, biz bu yalanları yüzünüze haykırmaktan çekinmeyeceğiz.”