Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclisi Grubu, Encümen seçimlerinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği gerekçesiyle Çorum Valiliği’ne resmi itirazda bulundu.

CHP İl Genel Meclis Grup Başkanvekili Veli Uysal, Encümen seçimlerinin 2 adayın eşit oy alması üzerine kura çekimi yapılması gerekirken, tekrar seçime gidildiğini, CHP Grubu olarak seçimlere katılmadıklarını ve Çorum Valisini göreve davet ettiklerini hatırlatarak, seçimlerin ardından 5 işgünü geçmesine rağmen Çorum Valiliği’nden herhangi bir cevap alamadıklarını, bu nedenle de resmi dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

Veli Uysal, “Bizler yalnızca kendi adayımızın değil; hakkın, hukukun ve adaletin yanındayız. Adaletin tecelli etmesi adına tüm hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi.

Veli Uysal’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

VALİLİK MAKAMI KAMUOYUNU HENÜZ BİLGİLENDİRMEDİ

“03.04.2026 Cuma günü gerçekleştirilen Encümen Üye seçiminde, İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğine uyulmadığı gerekçesiyle grubumuz, kamuoyuna da yansıdığı üzere iki adayın kura yöntemiyle belirlenmesi gerekirken usulsüz şekilde yapılan 2. tur seçimine katılmamıştır.

Yaşanan bu süreç, yerelde ve genelde yankı uyandırmış; İl Başkanımız Sayın Dinçer Solmaz ve Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tahtasız yaptıkları açıklamalarla hem Sayın Valimizi hem de kamuoyunu bilgilendirmiştir. Ancak aradan 5 iş günü geçmiş olmasına rağmen, Valilik makamınca kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Bu nedenle, İl Başkanımız ve meclis grubumuz adına, aşağıda belirtilen dilekçe ile Valilik makamına gerekli itirazımızı resmen sunmuş bulunmaktayız. Bizler yalnızca kendi adayımızın değil; hakkın, hukukun ve adaletin yanındayız. Adaletin tecelli etmesi adına tüm hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”