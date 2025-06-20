AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP İl Başkanı Av. Diçer Solmaz'a cevap verdi:

İşte o açıklama:

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, önceki gün yapmış olduğu basın toplantısında gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunmuştur. Solmaz, yapmış olduğu açıklamalarda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tomografi cihazının arızalanması sonrası 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini iddia etmiştir. Bu iddialar doğruları yansıtmamaktadır.

Edindiğimiz bilgilere göre; bahse konu tomografi cihazı, 12 Haziran 2025 perşembe günü saat: 07.50’de tüp ömrünü tamamladığından yedek parçanın teminiyle 13 Haziran 2025 tarihinde saat 19.00’da yeniden devreye alınmıştır. Tomografi tüplerinin ne zaman değişim gerektireceği önceden öngörülememekte ve cihazlar bu konuda uyarı vermemektedir. Bu zorunlu sürece rağmen cihaz sadece 36 saat devre dışı kalmış ve bu süreçte ise hastanede bulunan ikinci tomografi cihazı aktif olarak kullanılmış, acil servis hastalarının görüntüleme ihtiyaçları kesintisiz şekilde karşılanmıştır.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın basın açıklamasında bahsi geçen hasta, yüksekten düşme nedeniyle hastaneye başvuru yapmış olup, ilgili branş hekimlerinin hasta başı değerlendirmeleri sonucunda, klinik olarak stabil olmayan bu hastada bilgisayarlı tomografi zorunlu görülmemiştir. Acil serviste başvuru anında yatak başı çekilen direkt grafi ve radyoloji uzmanı tarafından yatak başı yapılan incelemelerinin ardından ilgili konsültan hekimlerinin kararı ile hasta gecikmeksizin ameliyata alınmış ve gerekli tedaviler uygulanmış, hastada aort yırtığı tespit edildiğinden ve ileri tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hasta yapılan tüm müdahaleler rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hastanedeki görüntüleme hizmetleri, büyük oranda bakanlıkça belirlenen süreler içinde verilmekte olup, tomografi çekimleri aynı gün içinde randevusuz şekilde yapılmaktadır.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tomografi cihazı kısa süreli bir bakım süreci geçirmiş, ancak hizmetler ikinci cihazlarla kesintisiz olarak devam etmiştir. Hastanın tedavisi uluslararası tıbbi standartlara uygun yapılmış ve kritik durum nedeniyle Ankara’ya sevk edilmiştir.

Bu sebeplerle CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz'ın bu ve diğer iddiaları doğruları yansıtmamakta olup gerçekler çarpıtılmaktadır.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge hastanesi gibi hizmet vermekte olup yapılan hizmetleri görmeyip ârızî olarak gelişen olayları, ilgisi olmayan olaylarla bağdaştırıp, büyük sağlık sorunu olarak yansıtmak büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına karşı yapılan büyük bir haksızlıktır.

Sağlık konusu siyaseten istismara konu edilmeyecek kadar hassas bir konudur. İlimizde yapılan sağlık yatırımlarını ve yapılan hizmetleri görmemek, sadece onkolojik hasta ve yakınlarının çok daha fazla değerini bildiği, hastanemizde onkoloji ve tanı merkezinin açılması ve uzman hekim ile faaliyette bulunması başlı başına büyük bir hizmet olmasına rağmen, gerçeğin aksine hastanede onkoloji uzmanının olmadığı eleştirisi hem siyaseten hem de vicdanen doğru olmamıştır. Ana muhalefet partisi sorumlu muhalefet anlayışı ile hareket etmeli, eleştiri hakkı bulunmakta ancak gerçekleri ters yüz ederek, algı yaparak yapılan hizmetleri karalama hakkı bulunmamaktadır.

Bahse konu evladımızın vefatı toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü gibi, bizi de fazlasıyla üzmüştür. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”