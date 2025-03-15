Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sahip çıkarak kendisine tepki gösteren CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz'a cevap verdi.

CHP'li Tahtasız'ın gittiği her yerde insanları gerdiğini ve tartışma çıkardığını söyleyen Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından Dinçer Solmaz'a şöyle cevap verdi:

"Biz diyoruz ki temiz siyaset, siz diyorsunuz ki günün fıkrası. Sn. Vekil, gittiği her yerde insanları gerip tartışma çıkarmayı bir şekilde başarıyor, buna da siyaset diyor. Biz, fıkra biliriz lakin siz ne yol ne yordam ne de temiz siyaset nedir bilmiyorsunuz ve öğrenecek gibi de durmuyorsunuz maalesef. Anlatsak da sonuç, aşağıdaki fıkra gibi olur.

Fıkra da böyle olur bakın, fonksiyonel olur:

"FIKRA"

-Derin nefes almanın mikropları öldürdüğünü biliyor muydunuz çocuklar?

-İyi ama öğretmenim, derin nefes almaları için mikropları nasıl ikna edeceğiz?

Allah kurtarsın..."