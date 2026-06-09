İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nden yanıt geldi.

Katz, daha önce yaptığı paylaşımda Çiftçi'nin, "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et" sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

İsrailli Bakan açıklamasında, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerine yer vermiş, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

"Kudüs'e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır"

Katz'ın açıklamalarına, TÜGVA etkinliğinde yaptığı konuşmada yanıt veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin ve Kudüs konusundaki tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı

Çiftçi "Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Asla taviz vermeyeceğiz"

Gazze'de yaşananlara da değinen Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz."