Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketler, iç piyasalarda pompaya yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine 6,58 TL, benzine 92 kuruş zam geldi. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu'da motorin litre fiyatı ilk kez 80 TL'nin üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. 24 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 6,58 TL, benzin grubuna ise 92 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde motorinin litre fiyatı tarihinde ilk kez 80 TL seviyesini aştı.