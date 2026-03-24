Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve bir eğitimcinin elleri kelepçelenerek gözaltına alınmasıyla zirveye ulaşan olaylar dizisinin, sadece bir yargı sürecini değil, eğitim sisteminin derin yaralarını da gözler önüne serdiğini belirterek, “Özellikle "Ramazan Hoca" vakasında gördüğümüz tablo, hukuk devleti ilkeleri ve eğitimci onuru açısından ciddi bir uyarı fişeğidir” dedi.

?"Öğrencinin beyanı esastır" yaklaşımının, eğer somut delillerden yoksun, keyfi ve organize bir iftira mekanizmasına dönüşürse, orada ne sınıf otoritesinden ne de öğretmenin itibarından söz edilebileceğini dile getiren Ali Doğan, “Birkaç öğrencinin dilekçesiyle, yıllarını eğitime adamış bir öğretmenin peşinen suçlu ilan edilmesi, masumiyet karinesinin ayaklar altına alınmasıdır. ?Disiplin yaptırımlarının etkisizleştiği, öğretmenin sınıf içindeki varlığının her an bir CİMER şikâyetiyle tehdit edildiği bir ortamda; eğitim yuvaları ilim merkezi olmaktan çıkıp birer "entrika alanı" haline gelir.

?Şunu net bir şekilde ortaya koymalıyız: Öğretmeni korumayan, iddiaları süzgeçten geçirmeden mutlak doğru kabul eden her adım, sadece o öğretmeni değil, ülkenin geleceğini hedef almaktadır. Elinde kalem tutması gereken bir öğretmenin ellerine, gerçekliği kanıtlanmamış iddialarla kelepçe vurulması, toplumsal vicdanımızda kapanması güç yaralar açar. ?Adalet, herkes için lazımdır, ancak öğretmene yönelen iftiranın hesabı hukuk önünde en ağır şekilde sorulmalıdır ki, eğitim ortamının huzuru ve saygınlığı yeniden tesis edilebilsin. Unutulmamalıdır ki; öğretmeni itibarsızlaştırılan bir toplumun, istikbali de karanlıktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)