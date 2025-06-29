Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 1

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 2

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale ediliyor.

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 3

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 4

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 5

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bölgeden objektife yansıyan diğer görüntüler şöyle:

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 6

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 7

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 8

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 9

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 10

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 11

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 12

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 13

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Bilecik'te orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi - Resim: 14

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Kaynak: internethaber.com