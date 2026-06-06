Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “süresiz nafaka” ibaresini oy çokluğuyla iptal etti. Kararın yürürlüğü hukuki boşluk oluşmaması için 9 ay ertelenirken, yoksulluk nafakası tamamen kaldırılmadı; yalnızca nafakanın ömür boyu sürmesine dayanak oluşturan düzenleme iptal edildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak, çocuklara ödenen nafakada süre nasıl belirlenecek? İşte detaylar...

NAFAKA İPTALİ NE ANLAMA GELİYOR?

Anayasa Mahkemesi 'yoksulluk nafakalarını' iptal etmedi, sadece 'süresiz olmasını' iptal etti. Bu durumda boşanmada eşlere ve çocuklara nafaka verilecek ancak bunun bir süresi olacak.

NAFAKA NASIL BAĞLANACAK?

12. yargı paketinde yeni nafaka bağlama sistemi bulunuyor. Meclis 9 ay içinde nafaka bağlama düzenlemesini yapıp sistemi yürürlüğe sokacak. Yeni nafaka sisteminde artık evlilik süresine bakılacak, kademeli nafaka modeli uygulanacak. Tasarıya göre nafaka süresi, en az 5 yıl olmak kaydıyla, evlilik tarihi ile boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı kadar olacak. Alacaklının ileri yaş, hastalık veya çalışamayacak durumda olması halinde bu süre mahkemece uzatılabilecek. Düzenleme devam eden davaları da kapsayacak.



ŞU ANDA NAFAKA ALANLAR İPTAL Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıklandığında bu durum netleşecek.

ÇOCUK NAFAKASI DA İPTAL Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı iptal kararı eşe yönelik. Çocukların nafakalarına ilişkin bir iptal bulunmuyor. Çocukların nafakası şu anda yürürlükte olan TMK'nın 182. maddesi uyarınca devam edecek. Çocuk nafakaları şu anda olduğu gibi hakim tarafından belirlenmeye devam edecek.