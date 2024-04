Tanıdık bir davranışımıza dikkat çekmek isterim. Öyle ki istemsiz yaparız çoğu kez.

Park ve bahçeler şehir hayatı için olmazsa olmaz mekânlar. Oralarda nefes alır, tahiyyat miktarı dinlenir, yerine göre ailece piknik yapar, arkadaşlarla çay içer; doyumsuz sohbetin içine dalar gideriz.

Park ve bahçelerde dün yoktu artık yürüyüş yolları ve spor alanları var.

Eskiden en çok gözümüze çarpan bir levha: ÇİMLERE BASMAYINIZ uyarısı idi.

Şimdi çimlere bastığımız gibi patika yollarla sağından solundan da girip çıkarak izler bırakıyoruz.

Birkaç gün önce küçük bir park alanı içerisinden geçerken özellikle dikkatimi çekti. Yayalara ayrılan normal yolun dışında çimler üzerinden gide gele, gide gele cılga yol oluşmuş.

Cılga yol ne?

Çılga yol, tamamen tabii bir duygu sonucu ortaya çıkar.

Kurallara aykırılık, normal işleyişe isyan gibi gelse de özünde asi bir ruh sâikiyle gerçekleşmez.

Mazisi ve hal-i hazırda köy/yayla hayatı/görmüşlüğü olanlar, mutlaka cılga yolu tanırlar. Keçi yolu tabirine "çılga"nın tefsiri denebilir.

Şu ana kadar anlattıklarımızdan nasıl bir algı edindiniz bilmem ama sanki kestirme yol da desek yanlış olmaz.

**

Kestirme yol, masum görüntüsü verse de; içerisinde taşıdığı riskler açısından tehlike de arz etmektedir.

Kestirme yol, hedefe ulaşmada zamanı kısaltma amaçlıdır.

Bu, tamam.

Ancak şu iki temel soruya cevap bulmak zorundayız:

Çılga yolda olanlar, zamanı kısaltan kestirme yolu tercih ederek hangi riskleri alırlar?

Riskleri göze alacak kadar kestirme yola girenlerin hedeflerinde ne var?

Yani riskler/tehlikeler ve hedefler ne ola?

Sübjektif bir tarafı var bu sorunun cevabının. Bana göre ile sana, ona göre tehlike ve hedefler değişir. Ancak olumlu/olumsuz bir haber duyan kişi sübjektiflikten sıyrılır.

Düşünün; gurbette iken kara haber duyan birisi ülkenin veya dünyanın neresinde olursa olsun zaman ve mesafe hesabı yapar mı?

Elbette yapar ve en kestirme yolla memleketine dönmek ister.

Eskiden tren yolu vardı, aktifti, sonra kara yolu çıktı, şimdi de hava yolu aktif. Belki yarın füze yolu olacak. Daha hızlı ve kestirme yol.

Bu böyle…

Günümüz insanı, ânı yaşama, haz ve nazı peşinde. Ona hedefine ulaştıran bütün yollar mubah geliyor. Hedef hırs olursa onu kim durdurabilir?

Hele hele ortada büyük bir pasta var ve ondan herkes pay alma peşinde ise seyredin temaşayı.

Zira herkes çok akıllı ve yekdiğeri umurunda değil.

Hâlbuki hedef meşru olsa ve işler normal seyrinde akıp gitse ne güzel olur.

Hani bir Afrika atasözü vardır:

Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir.

Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa aç kalacağını bilir.

Sonuçta aslan veya ceylan olmanız farketmez.

Güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur.

**

"Cılga yol" denilince dağ, bayır, arazi, park, bahçe gibi taşra akla gelirken "kestirme yol" denilince merkezi yerleşim yerleri, modern hayat akla gelir nedense.

"Kestirme"den neler yapmaz ki şehirli/modern insan.

Kestirmeden zengin olmak ister.

Kestirmeden iş sahibi olmak ister, ev bark sahibi olmak ister.

Kestirmeden oğlunu kızını okutmak ister

Kestirmeden askerlik bile yapmak ister

Çılga yolu kullanan ise bir an önce işine, eşine, aşına, evine-barkına, amacına erişmek/ulaşmak ister gibi geliyor bize.

Cılga yollardan kumlu yollara, oradan asfalt yollara, oradan otobana kulaç attık şimdilerde.

Belki konforu yakaladık yollarda, ama cılga yol başka.

Bir âşığın feryadına bakın:

"Ay, akşamdan aş da gel

Çılga yola düş de gel" diyor beklediğine.

…

Kudüs hâlâ işgal altında, kan ağlıyor, yürekler yanıyor..

İşte Ramazan! İşte Bayram!

İşte Gazze!

Hangi duyarlı Müslüman, boğazına cümlelerin düğümlendiğini ve etkili bir şeyler yapamamanın ezikliğini hissetmez.

Hangi akl-ı selim insan, 21.asırda ormanlar kanununun/güçlünün sözünün geçtiğine inanır. Gazze'nin "Bayram gelmiş" neyine…

İşgal ve vahşette 6 ay geride kaldı, şehit sayısı 33 bini aştı.

Gazze'ye varan konforlu yollar tükendi. Diplomasi işlemiyor İsrail'e. Takmıyor kimseyi. Siyonist odaklarca bir dümen çevriliyor.

İş, cılga yollara kaldı gibi.

Umuyoruz cılga yollar deneniyordur.

Deneyenlere selam olsun

Mevla cehdimizi, yolumuzu, soluğumuzu hayreylesin.

Vesselam…

NOT: 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı. Mübarek olsun. Tekrarına sıhhat ve afiyetle kavuşmak, mazlum Müslüman coğrafyanın kurtuluşuna vesile olması dileğiyle..