Konu malum, dünya Müslümanları yaralı..

BM ve türevleri ne yapsa da dinlemeyen şımarık bir devlet var ortada. Siyonist terör devleti İsrail. Dünyanın başının belası, çıbanbaşı..

Gazze'ye 8 ay sonunda yaptığının özeti; Yıkım, kıtlık, katliam..

Siyonist zalimler, benzersiz vahşeti, katliamı, soykırımı yaparken Batılı başkentlerin yönetimleri vicdan, merhamet ve insanlık duygu ve hasletlerinden mahrum.

Bunlar, yüzleri hiç kızarmadan Gazze Celladına ve onun vahşet kabinesine ses çıkartmamakta hatta yardım etmekteler.

Siyonist zalimler, son olarak Nuseyrat Kampına saldırarak 274 mazlumun hayatına kastetti. Birçoğu ağır olmak üzere 700 de yaralı var.

Bunların yaptıkları şudur, budur demeyi geçtik artık. Duymayan, bilmeyen kalmadı "Mısırdaki sağır sultan bile duydu" denilir ya.

İşte öyle..

Önümüzde bir bayram var. Kurban Bayramı.

İki ay on gün önce bir bayramı idrak etmiştik; Ramazan Bayramı. Siyonistler zulm ile âbâd ile meşguldüler. Hatta Ramazan, Gazzeliler için sahuru dünyada, iftarı âhirette olan bir aydı.

O günden bu güne değişen bir şey yok maalesef.

Dünyada basın-yayın kanalları bu soykırım ve katliam karşısında iki haber geçiyorlar:

Biri "kınama" diğeri "ölü, yaralı ve yıkım".

Şükür; cılızda olsa İsrail ile ilişkiyi kesen, ticaretini durduran, Filistin'i tanıyan ülkeler de çıkıyor ara sıra haberlerde.

En temel sorun bizde; Dünya Müslümanlarında.

Boykot dendi; delen yine duyarsız Müslümanlar.

Hem birey bazında hem de sektör bazında. Ülkemizde üç harfli/rakamlı zincir marketlerden biri, "bir alana bir bedava" sloganıyla halis muhlis İsrail mallarını vatandaşa pazarlıyor, cazip gösteriyor. Akıl alır gibi değil.

Ülkemizde ve dünyada Müslümanlar Kurban Bayramı yapacaklar, tatil olacak; kim bilir nerelere gidecekler. Nasıl gönülleri rahat olacak, nasıl hesapsız kitapsız harcama yapabilecekler; Gazzedeki Müslümanlar aç-susuz, biilaç iken.

Ülkeler bazında birlik olunamıyor; tek yapılan kınama. Adam kınamayı tınmıyor ki kardeşim.

Ağlanacak, yas tutacak haldeyiz; 2 milyar Müslüman 2 milyon Gazzeliye sahip çıkamıyor.

Bayram boyunca ya sahillerde denizin keyfini çıkarma peşinde koşacak veya yurt dışında tatil yapmanın bencilliğiyle övünecek Müslümanlar…

Hamd ve şükrederek 2 veya 3. haccını eda etmenin halis Müslümanlığıyla tatmin olacak yahut 9. umresine hazırlanacacak Müslümanlar…

Allah sorar da, insanlığın vicdanı da sorar bunun hesabını size/bize.

Kardeşlerimiz zulm içinde iken

İbadeti, seyahat, ticaret ve tatile döndürdünüz demez mi Allah?

Yurt içi ve dışında yaptığınız tatillerle övünün bakalım..

Dahası…

Güney Afrika Cumhuriyeti Gazzeli Müslümanın hakkını insanlık namına savunurken ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İsrail aleyhine dava açarken ey Müslüman!

Sen dişe dokunur ne yaptın demez mi Allah?

Evet, buruk geçen bir Ramazan Bayramından sonra önümüzde(16 Haziran 2024) buruk bir bayram var..

Kurban Bayramı..

Bayram gelmiş neyimize / kan damlar yüreğimize..

Vesselam.

TEBRİK: İbrahimi duruşun, İsmaili teslimiyetin sergilendiği, kaza ve belaların bertaraf edildiği Kurban Bayramının, yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesi, mağdur ve mazlum Müslümanların kurtuluşuna vesile olması dileğiyle.. Bayramımız mübarek olsun.