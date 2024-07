Moody's Türkiye’nin kredini notunu B3’ten B’1e yükselterek tarihte ilk kez 2 not artırımı birden yaptı. 6 Eylül'de Fitch tarafından yine bir kredi notu artışı gelmesini bekliyorum. Borsada Bankacılık sektörü öncülüğünde 1 kademe not artışının fiyatlandığını görmüştük. 2 kademe not artışı ile Borsa İstanbul’da hafta başlangıcının pozitif gerçekleşeceğini düşünüyorum.

TCMB’nin açıkladığı haftalık rezerv verilerine göre brüt rezervler geçtiğimiz haftaya nazaran 5.4 milyar dolar artışla 153,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler 43.6 milyar dolardan 47.7 milyar dolara yükselirken, 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 4.1 milyar dolar toparlanma ile 22.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yabancı yerleşikler 12 temmuz haftasında 1 haftalık aranın ardından -57 milyon dolar ile hisse senedinde tekrar satış tarafına geçti. Tahvil tarafında ise alım iştahının devam ettiğini gördük. Alım serisi 895 milyon dolar ile 2.haftaya taşındı.

Geçtiğimiz hafta başında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın uğradığı suikast girişimi sonrası ABD endeksleri ve emtialar ilk işlem gününü ılımlı bir tonda geçirseler de haftayı sert satışlarla bitirdiler.

Euro Bölgesi'nde Haziran ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel %2,5 yükseldi ve Avrupa Merkez Bankası perşembe günü açıkladığı kararda faizleri yine beklentilere paralel %4,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Geçtiğimiz haftayı rekor seviyede kapatan Borsa İstanbul’da yükselişlerin devamında 11265 ve 11417 seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise bir önceki tarihi zirve olan 11088 seviyesi ilk destek bölgesi olarak değerlendirilebilir.

Açıklanan ABD veri seti sonrasında FED tarafından erken faiz indirimi beklentisi artmasıyla Ons Altında volatilitesi yüksek, yukarı hareketler görebilmemiz mümkün. Olası yükselişlerde 2425 dolar ve 2470 dolar direnç bölgesi olarak, geri çekilmelerde ise 2378 dolar ve 2300 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.