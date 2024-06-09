Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Belediye Meclis toplantısında kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e yönelik "Yanınızda Candaroğlu, her yerde Candaroğlu, kim bu Candaroğlu?" şeklinde eleştirilerde bulundu. Bu sırada iş insanı Erdem Candaroğlu toplantı salonuna girdi.

BELEDİYE BAŞKANINA "KİM BU CANDAROĞLU?" TEPKİSİ

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Belediye'de, Candaroğlu firmasının sürekli adının geçmesi Meclis toplantısında eleştirildi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu'nun kim olduğunu, Belediye Başkanı'nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvede insanların randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu içeri almıyor dediğini, kim bu Candaroğlu'nun diyerek Başkan'dan açıklamasını istedi.

"BENİM CANDAROĞLU" DİYEREK MECLİSİ BASTI

Bu sırada Erdem Candaroğlu kapıyı vurarak, meclis toplantısına girdi ve meclis üyesi Hakan Genç'e, "Benim Candaroğlu, ne oldu" dedi. Meclis Üyesi Genç ise, "Senin görevin ne" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Erdem Candaroğlu, "Neye karışıyorum ben. Kime karışıyorum ben. Benim burada kimseye karıştığım yok" dedi. Meclis üyeleri arayarak girerek, Erdem Candaroğlu'nu dışarı çıkardı.

"TOPLANTI KAPANMIŞTI, AÇIKLAMA GEREĞİ DUYMUYORUM"

Tartışmanın yaşandığı sırada İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün sessiz kalması ve tartışmaya müdahale etmemesi dikkat çekti. İYİ Partili Başkan Öztürk, firma yöneticisinin toplantıyı basmasıyla ilgili daha sonra "Meclis toplantısı kapanmıştı. Herhangi bir açıklama gereği duymuyorum" şeklinde açıklama yaptı.

"KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, "Bu bir meclis toplantısı, meclis Lapseki'nin namusudur. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başkan ise sessiz kaldı. Bir şey diyemedi. Arkadaşım dedi ama yani hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı olmayan adamın orada gezmesi doğru değil. İlk defa mecliste böyle hiç tasvip etmediğim olaylar oldu. Yakıştıramadım" dedi. Genç, Erdem Candaroğlu ile Belediye Meclis toplantısında yaşadığı tartışma sonrası konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.