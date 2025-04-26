Çorum'da açılan "Atölyedeyiz Çocuk Sanat Topluluğu" resim sergisi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı çerçevesinde düzenlenen "Atölyedeyiz Çocuk Sanat Topluluğu" resim sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Minik sanatçıların büyük hayal gücüyle ortaya koyduğu eserlerden oluşan serginin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Serginin küratörü ve topluluğun kurucusu Alper Türkyılmaz, serginin açılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergini gezilmesiyle etkinlik son buldu. Sergi, 3 Mayıs Cumartesi gününe ziyarete açık olacak.