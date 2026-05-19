Çorum Yesevi Hareketi Derneği İl Temsilciliği, çocuklara bayramlık ayakkabı yardımından bulundu.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde düzenlenen programa Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Erkan Başıbüyük Emrullah Yılmaz, Bölge Başkanı Engin Keşoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Yesevi Hareketi Derneği İl Temsilcisi Fatih Yücel ve gönüllüler katıldı.
Programda Yesevi gönüllülerinin bağışları ile alınan 335 çift bayramlık ayakkabı çocuklara hediye edildi.
