Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 km’lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arasının 1 saat 15 dakika, Ankara-Samsun arasının ise 2.5 saate düşeceğini söyledi.

Delice-Çorum arasındaki hızlı tren hattının 2029 yılında tamamlayarak hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Bakan Uraloğlu; "Hattımız saatte 200 km hıza uygun olarak; 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit, 84 altgeçit ve 208 menfez gibi sanat yapılarıyla bir mühendislik şaheseri olacak." dedi

'Kırıkkale (Delice) - Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak, bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz.' diyen Uraloğlu; "Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek. Biliyorsunuz Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız yıllardır vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Buranın devamında Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları da devam ediyor. Ama şimdi ilk kez temelini attığımız bu hattımız Ankara’nın kuzeyinde Karadeniz’e uzanacak bir hat olarak sadece bir ulaşım yolu değil, milletimizin sıla hasretini dindiren, sevdiklerine kavuşturan bir köprü olacak. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda, Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacak ve hafifletecek. Ailelerin, dostların ve sevdiklerin birbirine daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde kavuşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı

Ankara-Kırıkkale (Delice) – Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, bir ulaşım projesinden öte bir kalkınma ateşi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu; "Türkiye’nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü güldürecektir. Bu hat, sadece bir demiryolu değil; Anadolu’nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu proje, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun’un potansiyelini zirveye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır." şeklinde konuştu