Çorum ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB’den dev bir müjde geldi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini artırmak ve üretim kapasitelerini geliştirmek amacıyla başlatılan Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 2. başvuru dönemi resmen açıldı.

‘DESTEK ÜST LİMİTİ 30 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ’

Programın yeni dönem duyurusunu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak tarihi bir adım attıklarını belirtti.

Bakan Kacır, program kapsamında destek üst limitinin 30 milyon TL’ye yükseltildiğini müjdeledi.

?Bakan Kacır, 2025 yılında uygulamaya alınan program kapsamında bugüne kadar 3.395 KOBİ’ye tam 54,7 milyar TL finansmana erişim imkânı sağladıklarını vurgulayarak, "KOBİ’lerin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇORUMLU ESNAF VE SANAYİCİYE ÇAĞRI

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Çorum’un üreten ve büyüyen yapısına dikkat çekerek yerel işletmelere çağrıda bulundu. Tonkuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çorum, sanayisi ve üretim kültürüyle bölgenin parlayan yıldızı konumundadır. KOSGEB olarak, üreten KOBİ’lerimizin teknolojik altyapılarını güçlendirmek, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve onları küresel pazarda daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere, limitlerin artırılması ve sağlanan finansman kolaylıkları şehrimizdeki imalatçılar için kaçırılmayacak çok büyük bir fırsattır. Tüm Çorumlu KOBİ’lerimizi bu dev destekten yararlanmaya ve projelerini sunmaya davet ediyorum."

FİNANSMAN DETAYLARI VE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 Yılı 2. Dönemi kapsamında KOBİ’lere şu finansman avantajları sunulacak:

“30 milyon TL’ye kadar finansman: Savunma, uzay ve havacılık sektörlerindeki projelere 30 milyon TL’ye kadar, diğer tüm sektörlerdeki projelere ise 20 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Uygun vade ve puan desteği: Sağlanacak krediler 36 ay vadeli olacak ve işletmelere 20 puan finansman desteği sunulacak.

Kefalet imkânı: Finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla KOBİ'lere kefalet imkânı da tanınacak.

Üretimde dijitalleşme ve verimlilik: İşletmelerin üretim hatlarını modernize etmeleri, otomasyon sistemlerine geçişleri ve verimlilik artırıcı yatırımları ile yeni makine, teçhizat ve yazılım alımları desteklenecek.

Nitelikli istihdama katkı: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan yeni personel istihdamına yönelik giderler karşılanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kapasite Geliştirme Destek Programı için başvurular, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Şartları taşıyan imalatçı KOBİ'ler, KOSGEB E-KOBİ sistemi üzerinden online olarak müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Detaylı bilgi almak ve başvuru sürecini eksiksiz yürütmek isteyen işletmeler, KOSGEB Çorum Müdürlüğü’nü ziyaret edebilir ya da resmi internet sitesi (www.kosgeb.gov.tr) üzerinden bilgi edinebilirler.

Çorumlu üreticiler için son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2026'yı kaçırmadan projelerini hazırlamaları gerektiği vurgulandı.