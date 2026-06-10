CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı saat 13.00'te toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

CHP'de 9 kişi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İŞTE İHRACI İSTENEN VEKİLLER

"Bu iki aşamadan bizim üzerinde durduğumuz özellikle bu cendereden ve partinin bu mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, kongre ve kurultayları yok sayılan bir sürece katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe olan arkadaşlarla ilgili disiplin süreci kararı almak durumunda kalıyoruz." diyen Sarı, "Karar oy birliğiyle alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Sarı, "9 kişi parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi." ifadelerini kullandı.

BAŞARIR VE VELİ AĞBABA DA LİSTEDE

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacağını söyledi.