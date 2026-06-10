Geleneksel inşaat yöntemleri yerini hızlı, ekonomik ve güvenli teknolojilere bırakıyor. Çorum genelinde müstakil ev ve villa hayali kuranlar için %100 yerli üretim Zenon Panel Sistemi, Miskon güvencesiyle modern yapı dönemini başlatıyor.

Müstakil bir yaşam alanı kurarken karşılaşılan en büyük zorluklar; bitmek bilmeyen kalıp sökme-çakma işlemleri, yoğun demir bağlama mesaileri, duvar örme süreçleri ve sonradan yapılan masraflı mantolama uygulamalarıdır. Miskon Çorum Bölge Bayiliği tarafından şehrimize sunulan Zenon Panel, tüm bu aşamaları tek bir sistemde birleştirerek inşaat sektörüne yepyeni bir soluk getiriyor.

30 YILLIK GÜVEN VE 3 BİNDEN FAZLA KONUT DENEYİMİ ARTIK ÇORUM’DA!

Dünyada ve Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır 3 binden fazla konutta güvenle uygulanan ve rüştünü fazlasıyla ispatlamış olan bu küresel teknoloji, artık Miskon güvencesiyle Çorumlularla buluşuyor.

Çorum'da Canlı Örneğini İnceleyin: "Türkiye genelinde yapılmış ama Çorum'da örneği var mı?" diye merak eden tüm hemşehrilerimiz, Çorum Binevler'de bulunan ve Zenon Panel sistemiyle inşa edilmiş olan Kış Bahçesi Showroom alanımızı diledikleri zaman ziyaret edebilir, yapının sağlamlığını, yalıtım kalitesini ve estetiğini yerinde gözleriyle inceleyebilirler.

DEPREM YÖNETMELİĞİNE TAM UYGUN VE RESMİ RUHSATLI YAPILAR

Zenon Panel ile inşa edilen tüm yapılar yasal ve resmi süreçlere tamamen uygundur. Yürürlükteki güncel Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde, uzman mühendisler tarafından statik hesapları titizlikle yapılarak resmi ruhsat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belediyeler ve ilgili kurumlar nezdinde ruhsatlandırma sürecinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

ASRIN FELAKETİNDE RÜŞTÜNÜ İSPATLAYAN TEKNOLOJİ

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede Zenon Panel sistemiyle inşa edilen yapıların sapa sağlam ayakta kalması, bu teknolojinin güvenilirliğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Depreme karşı tavizsiz güvenlik sunan bu sistem, gücünü benzersiz mühendisliğinden alıyor:

Sistem, iki katmanlı çelik hasır kafes ağından oluşur. Bu iki katmanlı ağ, birbirine karşılıklı diyagonal (çapraz) bağlantı telleriyle sıkı sıkıya bağlanarak üç boyutlu bir kafes mukavemeti kazanır. Bu çelik kafesin tam kalbinde ise 10 cm kalınlığında, 16 dansite (ds) yoğunlukta ve B1 sınıfı alev yürütmez (yanmaz) EPS yalıtım malzemesi yer alır. Kurulum aşamasında, bu çelik hasır kafes sistemine içten ve dıştan kireçsiz kaba sıva (yüksek mukavemetli beton sıva) uygulanır. Püskürtülen beton, çelik kafes ve diyagonal bağlantılarla tamamen bütünleşerek monolitik (bütüncül) ve esnemeyen devasa bir betonarme panele dönüşür. Sarsıntı anında tüm yapı birlikte hareket ettiği için çatlama ve dağılma riskini sıfıra indirir.

(BİNEVLER KIŞ BAHÇESİ SHOWROOM)

KALIP, DEMİR VE DUVAR İŞÇİLİĞİNDE DEVASA TASARRUF!

Zenon Panel’in modüler yapısı sayesinde klasik inşaatlardaki kalıp malzemesi, kereste, iskele ve yoğun demir işçiliği maliyetleri minimuma iniyor. Geleneksel yöntemlerde harcanan ve işçilikle israf olan bu bütçe tamamen cebinizde kalıyor. Klasik yapılardaki duvar örme, kalıp çakma-sökme, mantolama, kolon ve kiriş gibi çok aşamalı, zahmetli süreçleri tek seferde çözen bu sistem, klasik betonarme yapılara kıyasla %20 ekonomik avantaj sunuyor.

ÇATIDA DA ZENON PANEL TEKNOLOJİSİ:

KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN!

Bu teknolojik sistem sadece duvarlarda değil, çatıda da bizzat uygulanmaktadır. Yapınızın çatısı da tamamen Zenon Panel malzemesi kullanılarak inşa edilir. Böylece:

Maksimum Yakıt Tasarrufu: Evlerin ısı kaybının en çok yaşandığı çatı bölgesinde tam bariyer oluşturur. Çatının bizzat Zenon Panel ile yapılması, yapıyı kışın sıcacık tutarken, yazın ise bunaltıcı sıcaklardan koruyarak serin kalmasını sağlar. Bu sayede yakıt ve enerji giderlerinde yarı yarıya tasarruf elde edilir.

Evlerin ısı kaybının en çok yaşandığı çatı bölgesinde tam bariyer oluşturur. Çatının bizzat Zenon Panel ile yapılması, yapıyı kalmasını sağlar. Bu sayede yakıt ve enerji giderlerinde yarı yarıya tasarruf elde edilir. Kalıcı Çözüm: Rutubet, nem ve hava şartlarından etkilenmeyen benzersiz yapısıyla, geleneksel çatılar gibi sürekli bakım gerektirmez ve yapının ömrü boyunca ilk günkü yalıtım performansını korur. Gelecek nesillere bırakabileceğiniz en az 60 yıllık bir kullanım ömrüne sahiptir.

ZAMANLA YARIŞAN HIZ: HAFTALAR İÇİNDE TESLİM!

Ağır iş makinelerine ve vinçlere ihtiyaç duyulmadan, tamamen insan gücüyle taşınabilen ve kurulabilen bu sistemle zamandan devasa bir tasarruf sağlanıyor.

· 100 m² Müstakil Ev: Sadece 30 günde çatısı kapatılmış, ileri kaba teslim hale geliyor.

· 200 m² Lüks Villa: Sadece 50 günde çatısı kapatılmış, ileri kaba teslim olarak hayalinizdeki konfora dönüşüyor.

Türkiye'de %100 yerli ve milli olarak üretilen bu teknolojiyle tanışmak; Çorum genelinde ve yeni imar bölgelerinde kaliteden ödün vermeyenlerin ilk tercihi olan lüks villalara, modern ve müstakil yaşam alanlarına sahip olmak için Zenon Panel Çorum Bölge Bayii Miskon ile hemen iletişime geçin.

MİSKON - ZENON PANEL ÇORUM BÖLGE BAYİİ