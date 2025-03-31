Kırıkkale'de yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, bayram trafiğinde kazaların önüne geçmek amacıyla yapay zeka destekli yerli ve milli radar sistemlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi.
Ayhan, bu teknolojinin etkin denetimlerle can kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
Editör: İhlas Haber Ajansı