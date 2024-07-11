Çorum Barosu, Ankara ziyaretleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı, yönetim, disiplin, denetleme kurul üyeleri, TBB Çorum delegeleri ve stajyer avukatlardan oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk mozolesine çelenk sundu.

Tören sonrasında Misak-ı Milli Kulesinde Anıtkabir özel defterini imzalayan Turan Kalıpcı, deftere şunları yazdı: “Büyük Türk Milletinin Ata'sı, Çorum Barosu 35. genel kurulu ile seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurul üyeleri TBB Çorum delegelerini temsilen ve savunmanın genç temsilcileri olarak manevi huzuruna gelmiş bulunuyoruz. Biliyoruz ki savunmanın güçlü olmadığı zaman adaletin layıkıyla tecelli edemeyeceğinin, hukuk devleti olunamayacağının bilincindeyiz. Bu sebeple "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz" sözünü uygun mesleğimizi icra ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu bilinçle avukatlık mesleğinin ve yargının tüm sorunlarını çözmek için mücadele etmekle kararlıyız.

Türk milleti her geçen gün kıymetinizi ve ileri görüşlülüğünüzü daha iyi anlamaktadır. Bize bıraktığın emanetleri canımız pahasına koyacak ve yaşatacağız. 29 Ekim 2023 'te 100. yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti güçlü, lider ve tam bağımsız bir ülke olarak ilelebet yaşayacaktır.”