Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen “Yunan Tanrıları Anadolu’da Olsa Ne Olurdu?” adlı absürt komedi oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenen oyun, Yunan mitolojisinin güçlü karakterlerini Anadolu’nun sıcak, samimi ve kendine has kültürüyle buluşturarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yazar ve yönetmenliğini Bilgehan Geniş’in üstlendiği oyun, mitolojik tanrıların Anadolu insanıyla karşılaşması sonucu ortaya çıkan eğlenceli olayları mizahi bir dille sahneye taşıdı.

Çorum Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen oyun, izleyenlerden tam not aldı.