Hakimler ve Savcılar Kurulunca’nca (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında 4 bin 608 adli yargı, 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname kapsamında Sungurlu’da görev yapan 7 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Hâkimi Merve Hasüs Güvenç Gümüşhane Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi Birsu Kahraman Ankara Batı Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi Tuğçe Polat Yozgat Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi Gülden Karadayi Gaziantep Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi Berkin Osman Altunok Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ve Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Tataşoğlu Eğil Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ereğli(Konya) Hâkimi Muhammet Arif Boynukalın Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ilgın Hâkimi Tansu Karaman Duman Sungurlu Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi Yasemin Kuplay Sungurlu Hâkimliğine, Bafra Hâkimi Abdurrahim Artıran Sungurlu Hâkimliğine, Bismil Hâkimi Meryem Duman Sungurlu Hâkimliğine, Bismil Hâkimi Yılmaz Duman Sungurlu Hâkimliğine ve Ilgın Cumhuriyet Savcısı Veli Duman Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına getirildi