Genç MÜSİAD Çorum Şubesi, iş dünyasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla “Tedarikçi Günü” programı düzenlendi.

İl merkezi ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmeler ile tedarikçi firmaları bir arayan getiren buluşma Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Gün boyunca devam eden programı Belediye Başkan Yardımcı Lemzi Çöplü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gezdi.

Farklı sektörlerden katılımın sağlandığı organizasyonda 140’ı aşkın B2B görüşme gerçekleştirildi ve yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı belirtildi.

Program sayesinde firmalar yeni tedarik kanallarına ulaşma imkânı bulurken, sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.