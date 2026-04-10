Okullararası Yıldızlar Floor Curling Bölge birinciliği Çorum’da başladı. Okullararası Yıldızlar (kız-erkek-karma) Floor Curling Karadeniz Bölge Şampiyonası dün yapılan müsabakalar ile başladı.

Bölge Şampiyonası’na 19 ilden 57 okul ve 171 öğrenci mücadele ediyor.

Bölge birinciliğinin dün Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin, öğrenciler, öğrenci velileri ve antrenörler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Daha sonra gerçekleşen geçiş seremonisinin ardından açılış töreni sona erdi.

ÇORUM’U 2 OKUL TEMSİL EDİYOR

Çorum, şampiyonada iki okul ile mücadele edecek. Yıldız kız ve karma kategorilerinde Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisinde ise Yıldızım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu sahaya çıkacak. Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu yıldız kızlarda Afyonkarahisar, Ankara, Sakarya ve Kastamonu temsilcileri ile birlikte C grubunda, karma kategorisinde ise Kırıkkale ve Bartın temsilcileri ile birlikte D grubunda mücadele edecek.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise yıldız erkeklerde Bolu, Samsun, Sinop ve Karabük temsilcileri ile birlikte A grubunda gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grup maçları sonunda dört grup birincisi ve ikincisi çapraz olarak oynayacak ve yarı finale yükselen dört takım belli olacak.

Bu maçları kazanan takımlar 12 Nisan’da yapacakları üçüncülük ve dördüncülük ve final maçı ile sona erecek.