Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki temsilcisi Çorum Belediyespor, normal sezonun son maçında Geredespor ile Play-Off’a yükselmek için kritik bir maça çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E grubu son hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Bolu temsilcisi Geredespor ile karşılaşacak.

Kazanan takımın grubu dördüncü olarak tamamlacak ve Play-Off bileti alacak. Bu kritik maç bugün saat 15.00’de Gerede 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak.

Mücadelede başhakem olarak Gürkan Demir görev alırken, Hüseyin Söylemezoğlu birinci yardımcı hakem, Elif Çeliktepe ise ikinci yardımcı hakem olarak görev alacak.