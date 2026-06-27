29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında finalin adı yarın oynanacak iki maç sonunda belli olacak.

Yarı finalde Fora Mobilya&Barkoç Mühendislik ve Çopraşıklı Deli Kadir ile Yıldırım İnşaat Alaca takımları karşılaşacaklar.

14 takımın mücadele ettiği Orta Kuşak futbol turnuvasında çeyrek final maçlarını kazanan dört takım yarın yarı finalde finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Mimar Sinan sahasında oynanacak ilk yarı maçında Fora Mobilya&Barkoç Mühendislik ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşılaşacak.

Saat 18.30’da başlayacak bu maçta iki takım bu yılki turnuvada ilkkez karşılaşacaklar.

Çeyrek finalde zorlu rakiplerini geçerek yarı finale yükselen Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Yıldırım İnşaat Alaca takımları bukez finalde mücadele etmek için sahaya çıkacaklar.

Bu maçın ardından ikinci yarı final maçında ise saat 20’de iki Alaca takımı karşılaşacak.

Lig etabında başarılı olarak çeyrek finale yükselen iki takım hafta içinde çeyrek final maçlarını kazanarak yarı final biletini almıştı.