Küçükler Masa Tenisi ferdi ve takımlar il birinciliğinde kupalar sahiplerini buldu. Çorum Belediyespor kadınlar ve erkeklerde takım birinciliğini kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan il birincilğinde kadınlarda iki iki kulüp erkeklerde ise iki kulüp ve dört takım mücadele etti.

Çorum Belediyespor hem kadınlar hem erkeklerde takım birinciliğini kazandı.

Kadınlarda ferdi müsabakalarda Çorum Belediyespor’dan Elif Nur Koç birinci Zeynep Ela Koç ikinci Çorum Gençlikspor’dan İpek Öztürk ise üçüncü oldu. Takım sıralamasında da Çorum Belediyespor birinci Gençlikspor kulübü ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Çorum Belediyespor’dan Ali Said Akdoğan birinci Gençlikspor’dan Canberk Sevindik ikinci Çorum Belediyespor’dan Eymen Solak üçüncü Gençlikspor’dan Tunay Sakınç ise dördüncü oldu.

Takım sıralamasında ise Çorum Belediyespor A takımı birinci Gençlikspor A takımı ikinci Çorum Belediyespor B takımı ikinci Gençlikspor B takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda sonunda düzenlenen törenle dereceye giden sporcuların madalyaları ve takımların kupalarını Çorum Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solat, Masa Tenisi İl Temsilcicisi Alpaslan Hoşgör, Gençlikspor Kulübü antrenörü Ergün Erkoçak ve Çorum Belediyespor antrenörü Mahmut Can Öztuna verdiler.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör branşın gelişimi için verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu. Şube Müdürleri Gürsel Gürbüz ve Ayşe Şenyuva ile organizasyonda emeği emeği geçer personele ile turnuvada kendilerini yalnız bırakmayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak’a teşekkür etti. Hoşgör 26-29 Mart tarihlerinde Amasya’da yapılacak küçükler ferdi ve takımlar Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular ve kulüplere başarılar diledi.