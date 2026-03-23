Milli Güreşci Macaristan’da yapılan Uluslararası İmre Baraesi Memorial turnuvasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

18-20 Mart tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan imre Baraesi Memorial Uluslararası turnuvasında U 20 milli takımında mindene çıkan İskilip Belediyespor’dan Özdenur Özmez 62 kiloda zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu ve gümüş madalya kazandı.

Özdenir Özmez’in bu başarısının yanında milli takım kazandığı dört birincilik ve bir ikincilik ile takım halinde şampiyon oldu.

Turnuvada 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 68 kiloda Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Sude Naz Çamoğlu birinci olurken 72 kiloda Eylem Engin ise ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.