Çorum Belediyespor erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk maçında İr-Ay Giresun Kerasusspor’u zorlu bir mücadele sonunda 71-69 yenmeyi başardı.

Bu sezon ilk kez katıldığı Bölgesel Ligde grupta dördüncü olarak play-off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyespor cumartesi akşamı Atatürk Spor Salonu’nda İr-Ay Giresun Kerassuspor ile karşılaştı.

Denk kuvvetleri mücadelesine sahne olan maçta ilk periyotta konuk takım 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibinin üstünlüğünü giren ve bu periyotu 19-16 önde tamamlayan Çorum Belediyespor devreyi 36-37 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekte hücumda daha etkili olan ve savunmayı çok daha iyi yapan Çorum Belediyespor bu periyotu 16-10 önde tamamladı ve son periyota 52-47 önde girdi.

Son periyotta konuk Giresun Kerassuspor takımı hücumda çok daha etkili oldu ve ve farkı kapattı ancak temsilcimiz Çorum Belediyespor rakibinin maça ortam olmasına izin vermedi.

Son peiiyotu konuk takım 22-19 önde tamamladı maçtan Çorum Belediyespor 71-69 galip ayrılarak ilk maçı kazanmayı başardı.

İki takım 7 Mayıs çarşamba günü saat 18.30’da Giresun 19 Eylül Spor Salonu’nda ikinci tura yükselen takımı belirlemek için karşılaşacaklar.

Maçı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Baykan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat ile yaklaşık 300 kadar basketbol sever izledi. Maç sonunda galibiyet sevinci yaşandı.