U 20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında heyecan sona erdi.

Şampiyonanın son gününde yapılan beş sıkletteki maçlar sonunda Çorum Belediyespor’lu güreşciler bir gümüş iki bronz madalya kazandılar.

Şampiyonada takım halinde birinciliği ise Ankara Keçiören Belediyespor takımı kazandı.

Yeni Spor Salonu’nda ikinci günde beş sıklette müsabakalar yapıldı. 92 kiloda Çorum Belediyespor’dan Şahin Duru eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Beşiktaş kulübünden Eyüp Ören’e yenilerek sıkletinde ikinci oldu. Aynı sıklette Çorum Belediyespor’dan Hasan Dur üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sıklette diğer bronz madalyayı ise Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve halen Keçiören Belediyespor kulübünde mücadele eden Hamza Ali Küçük kazandı. Çorum Belediyespor’a diğer madalyayı ise 125 kiloda Berkan Ahmet Kaya kazandırdı.

Osmancıklı Sancaktepe Belediyespor kulübü adına güreşen Umut Talha Uslu ise 70 kiloda şampiyon olarak milli takımda yer almaya hak kazandı.

Serbest stilde takım sıralamasında Keçiören Belediyespor 100 puanla birinci olurken Ankara Tedaşspor 87 puanla ikinci Bursü Büyükşehir Belediyespor ise 83 puanla üçüncü oldu.

En teknik sporcu İbrahim Benekli, en centilmen sporcu Muhammet Emin İspir en centilmen antrenör ödülü ise Ali Kılınç’a verildi.