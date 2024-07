Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve 56 Eczacı Oda Başkanlarının katılımı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında ifade edilen talepler arasında kendilerinin dile getirdiği önerilerinde yer aldığını belirtti.

Açıklamada dile getirilen maddeler arasında bulunan ‘akredite olmayan eczacılık fakültelerinin Ar-Ge ve Ür-Ge merkezlerine dönüştürülerek yerli ve milli ilaç etken maddesi üretimi amacıyla kullanılması’ talebinin Çorum Eczacı Odasının ‘Eczacılığın Yol Haritası Projesi’nden alındığını kaydeden Erol Afacan, “Projemizde yer alan bu maddenin Türk Eczacılar Birliği basın açıklamasında yer alması Çorum Eczacı Odasının mesleğe olan vizyoner bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Projemizde yer verdiğimiz her maddenin hayata geçirilmesi için her gün büyük bir özveri ve kararlılıkla çalışacak olan Çorum Eczacı Odası olarak vizyonumuzu her geçen gün daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına almak ve genç meslektaşlarımızın istihdam sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. “Eczacılığın Yol Haritası Projesi” kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, mesleki standartlarımızı yükseltmek ve halkımıza daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası ile birlikte, mesleğimizin geleceği için el birliği ile hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.