Çorum Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısı bugün yapılacak.

Toplantıda Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerinin seçimleri yapılacak.

Meclis salonunda bugün saat 14.00’da başlayacak olan toplantında görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Encümen üyesi seçimi, İhtisas Komisyonları üye seçimi, Enerji Kentleri Birliği’ne üye seçimi, Belediye Meclis kararına yapılan itiraz, Türkiye Yeşilay Derneği Çorum Şubesi ile ortak hizmet projesi, 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Çorum İli Merkez İlçesi, Ömerbey mevki 111 Ada 41 ve 42 Nolu parseller için imar planı değişikliği talebi, Ayarık mevki 3017 Adanın doğusunda kalan park alanı ve park alanı olarak planlı Yaydiğin Köyü 226 ada 1 parsele yönelik imar planı değişikliği talebi, Gülabibey Mahallesi 4001 Ada 214 ve 215 No’lu parseller için imar planı değişikliği talebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ile ortak hizmet projesi, kadro iptal ve ihdas, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun meclise sunulması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu”