Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesme altını tamamen yasakladı.

185 bin TL üzeri alımlarda kimlik zorunlu hale gelirken, bayram sonrası kredi kartıyla altın alımına ve limit bozdurma işlemlerine ağır yaptırımlar geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe yaşanan vergi kayıplarını ve kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni karara göre, kesme altın satışı tamamen yasaklanırken, kredi kartı ile yapılan altın alışverişlerine de ciddi sınırlamalar geliyor.

Kesme Altın Satışı Artık Tarih Oldu

Bakanlığın aldığı kararla, kesme altın satışı ülke genelinde resmen yasaklandı. Bu karar, vergi kaçakçılığını önleme ve ticaretin kayıt altına alınması amacıyla yürürlüğe girdi. Kuyumculara yönelik denetimler de artırıldı. Daha önce uygulamaya konulan düzenlemeler kapsamında 185 bin TL üzerindeki altın alımlarında kimlik beyanı zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulama sayesinde hem şeffaflık artırıldı hem de usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Kredi Kartıyla Altın Alımına Sınırlama Geliyor

Bayram tatili sonrasında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulamalarla, kredi kartı üzerinden altın alım-satımı ile yapılan ‘limit bozdurma’ işlemlerine ciddi sınırlamalar getirilecek. Bu düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkı para politikaları kapsamında hayata geçiriliyor.

Limit Bozdurma Nedir ve Neden Yasaklanıyor?

Limit bozdurma, vatandaşların kredi kartıyla altın satın alıp daha sonra bu altını nakde çevirerek ihtiyaçlarını karşılaması anlamına geliyor. Özellikle nakit sıkıntısı çeken kişiler ve yüksek faizli kredi kullanmak istemeyenler bu yöntemi tercih ediyordu. Ancak bu işlem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından usulsüz bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Maliye Bakanlığı, kredi kartı ile limit bozdurma yöntemini kullanan kuyumculara ve vatandaşlara ağır yaptırımlar uygulayacak. Bu işlemlerin devam etmesi halinde: Kuyumculara ciddi para cezaları kesilecek, Usulsüz işlem yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacak, Denetimler sıkılaştırılarak kayıt dışı ticaretle mücadele edilecek.