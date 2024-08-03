Bizans İmparatorluğu döneminde, Çorum bölgesi "Euchaita" olarak biliniyordu ve Bizans'ın önemli yerleşim merkezlerinden biriydi.

Bu dönemde Çorum, Bizans İmparatorluğu'nun idari yapısına dâhildi. Selçuklu ve Beylikler Dönemi 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra, Çorum Selçuklu Türklerinin egemenliği altına girdi. Selçuklu döneminde Çorum, Anadolu'daki birçok şehir gibi önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olarak gelişti.

Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Çorum, çeşitli Anadolu beyliklerinin kontrolüne geçti. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çorum, önemli bir sancak merkezi olarak yer aldı. 15. yüzyıldan itibaren Çorum, Osmanlı İmparatorluğu'nun idarî yapısında yer almış ve uzun süre boyunca Tokat Sancağı'na bağlı kalmıştır.

19.YY'DA ÇORUM AMASYA'YA BAĞLIYDI

19. yüzyılın ortalarında ise Çorum, Amasya Sancağı'na bağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ise Çorum, bağımsız bir sancak olarak yönetilmiş ve doğrudan merkezî idareye bağlı kalmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, Çorum 1923 yılında il statüsüne kavuşmuştur.

Cumhuriyet döneminde Çorum, Türkiye'nin modern idari yapısına dâhil edilmiş ve günümüzde İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir il olarak varlığını sürdürmektedir.

15. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde Çorum, Tokat Sancağı'na bağlı olarak yönetilmekteydi. Bu dönemde Çorum, Tokat'ın önemli bir kazası (ilçesi) olarak biliniyordu. 19. Yüzyıl yüzyılın ortalarına kadar Çorum, Tokat Sancağı'na bağlı kalmaya devam etti.

Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısındaki değişiklikler sonucunda, Çorum 1840'lı yıllarda Amasya Sancağı'na bağlandı.

Bu dönemde Çorum, Amasya'ya bağlı bir kaza olarak idari yapı içinde yer aldı.