Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gören Cihan Olur, geçtiğimiz günlerde entübe edilerek, yoğun bakıma alınmıştı.

Olur'un defin bilgileri ilerleyen saatlerde belli olacak.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de bir taziye mesajı yayınladı.

Gür; "Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü, değerli dostum Cihan Olur'u kaybettik. Esnaf camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı