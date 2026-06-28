ARCA Çorum FK'nın bayrağı, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüp bayrağının Süper Lig yolculuğunu, şampiyonluğu ve inancı simgelediğini belirtti.

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Balçık açıklamasında, "İstanbul'da Anadolu'nun gücü dalgalanıyor. ARCA Çorum bayrağımız, Süper Lig yolculuğumuzun, şampiyonluğumuzun ve inancımızın simgesi olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yerini aldı. Bu bayrak sadece bir kulübün değil; emeğin, dayanışmanın ve Anadolu'nun ortak ruhunun bayrağıdır. Çünkü biz Anadoluyuz." ifadelerini kullandı.

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Muhabir: Fatih Battar