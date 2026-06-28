ARCA Çorum FK'nın bayrağı, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüp bayrağının Süper Lig yolculuğunu, şampiyonluğu ve inancı simgelediğini belirtti.

Balçık açıklamasında, "İstanbul'da Anadolu'nun gücü dalgalanıyor. ARCA Çorum bayrağımız, Süper Lig yolculuğumuzun, şampiyonluğumuzun ve inancımızın simgesi olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yerini aldı. Bu bayrak sadece bir kulübün değil; emeğin, dayanışmanın ve Anadolu'nun ortak ruhunun bayrağıdır. Çünkü biz Anadoluyuz." ifadelerini kullandı.