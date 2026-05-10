Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, Efeler Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, transfer döneminde iki önemli ismi renklerine bağladı.

Kulüp, son olarak Bulgaristan temsilcisi Neftochimic Burgas forması giyen 27 yaşındaki smaçör Kaloyan Balabanov ile anlaşma sağladı. Bu transferle birlikte takımın hücum gücünün artırılması hedefleniyor.

Sungurlu temsilcisi ayrıca millî takımda da görev alan pasör Muhammed Kaya’yı kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncu, daha önce Spor Toto Spor Kulübü ve Fenerbahçe Voleybol formalarıyla mücadele etmişti.

Yeni transferlerle birlikte Sungurlu Belediyespor’un yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmesi bekleniyor.